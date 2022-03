Andrea Barzagli al Corriere dello sport: “Se non è un vero e proprio match point - ha affermato l’ex Juve -, il Milan ha comunque la possibilità di conquistare tre punti importanti in una giornata nella quale ci sono due scontri diretti. Contro il Bologna è favorito, ma non credo sia un match dal risultato scontato perché il Milan in casa ha spesso faticato”.