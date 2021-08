L'ex difensore della Juventusha esordito come commentatore tecnico di Dazn, ed ecco cos'ha detto nel postpartita di Udinese-Juve 2-2: "Iniziare bene sarebbe stato fondamentale, la Juve deve mangiarsi le mani. L’Udinese è sempre stata in partita, diventando più brillante verso la fine. La Juve però ha avuto tante occasioni per poterla vincere, tra potenziali palle gol e rigori".- "Non voleva buttar via la palla ma si è trovato in difficoltà. Lui è un portiere molto bravo con i piedi, ma stavolta doveva buttarla fuori. Tutti si fidano di Szczesny, ma oggi è stata una giornata storta: i suoi due errori hanno pesato sul risultato".- "Lo stacco finale è stato imperioso, ma purtroppo irregolare. Cristiano mi è sembrato sereno, è entrato in un momento non facile della gara, ha avuto un’occasione su palla inattiva e stava decidendo il match. Lo dobbiamo vedere più avanti quando partirà da titolare. Le voci di mercato potrebbero averlo infastidito".- "La Juve oggi ha dimostrato tutto il suo potenziale con gli ingressi dalla panchina. Quest’anno potrebbe esserci più staffetta tra i giocatori con Allegri".- "Paulo è un ragazzo che ha bisogno di fiducia totale. Ha dimostrato di avere un talento eccezionale. Il prossimo step che deve fare è prendere in mano la Juve ed essere leader. In quel caso passa dall’essere un giocatore talentuoso a un top player".- "È partita alla grande, contro il Genoa ha giocato una bella partita sotto il piano tecnico. Dzeko rispetto a Lukaku ti permette di uscire con più semplicità dalle zone del campo trafficate. Senza Lautaro i quattro centrocampisti si sono alternati bene. L’Inter riparte con grandi certezze e due giocatori nuovi, Dzeko e Calhanoglu, che contribuiranno alla causa. Lotteranno ancora per lo scudetto insieme a Juve, Napoli e Atalanta".