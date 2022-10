Fiorentina - Istanbul Basaksheir 2-1: Ha il merito di fornire l’assist ad Aleksisc per il gol del vantaggio, e non è da tutti. E’ merito suo se il passivo non è più largo.: Si fa superare troppo facilmente da Kouame in occasione del primo gol di Jovic. Soffre per tutta la partita la coppia Saponara-Terzic che spesso lo salta senza problemi.: Nella prima frazione di gara è l’unico a tenere in piedi la baracca, nella ripresa però cala clamorosamente e la Fiorentina ne approfitta.: Perde il suo duello personale con Jovic, che segna la sua prima doppietta in maglia viola. E’ forse l’anello debole della catena centrale turca.: Ha la sfortuna di dover marcare Kouame, vera e propria mina vagante della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Va in netta difficoltà e dalla sua parte la Fiorentina sfonda quasi sempre.: il capitano deve alzare bandiera bianca a pochi minuti dall’intervallo per un problema fisico. Dal momento in cui esce il Basaksheir di fatto smette di giocare.(45’p.t.: entra e i turchi perdono improvvisamente la bussola.): Prestazioe cosi cosi quella dell’ex Milan che viene tallonato per larghi tratti del match da Barak. Questo lo limita molto: Emre se ne accroge e lo toglie dopo pochi minuti del secondo tempo (dal 7’s.t.: può far veramente poco vista la prestazione del secondo tempo dei compagni): Sorprende tutti in occasione del vantaggio, costringendo Gollini all’ennesimo orrore. E’ comunque il migliore in campo degli ospiti.: Questa sera è marcato a uomo da Dodo che, rispetto all’andata, lo limita. Crea veramente poco (dal 30’s.t.: l'ex Udinese non riceve praticamente mai palloni giocabili ed è obbligato a fare continuamente a sportellate con Milenkovic. Nel primo tempo è tra i più intraprendenti, ma i compagni non lo assistono. Si batte su ogni pallone ed è l’ultimo a gettare la spugna.: I turchi affidavano a lui gran parte delle trame offensive, ma l’attaccante stecca clamorosamente. Non si vede quasi mai (dal 30’s.t. Traore sv