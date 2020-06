Restare alo a 28 anni, dopo cinque stagioni in granata, cambiare squadra? E’ l’interrogativo che nelle settimane di lockdown, quando sulla ripartenza del campionato non c’erano certezze, ha iniziato a porsi. Non avrà certo passato notti insonni cercando di giungere a una risposta, d’altronde all’inizio del mercato estivo manca ancora diverso tempo, ma qualche volte quella domanda gli sarà zompata in testa. La risposta potrebbe comunque darla a breve, perché se l’infortunio al ginocchio subito negli scorsi giorni si rivalesse più grave del previsto, la sua permanenza al Toro diventerebbe quasi scontata.La prima diagnosi è: “trauma distorsivo al ginocchio destro, con interessamento legamentoso”. Baselli si dovrà sottoporre ad altri esami strumentali dopo i quali, che metterebbe fine al campionato del centrocampista e che lo potrebbe costringere a un lungo stop., invece, al numero 8 granataa, alla quale seguirebbe la riabilitazione, che potrebbe permettere al giocatore anche di rientrare in campo per il finale di stagione.La sessione estiva di calciomercato è stata spostata dal’1 settembre al 5 ottobre: nonostante all’inizio ufficiale della finestra di compravendite di giocatori manchi ancora diverso tempo, se per Baselli dovesse essere necessario un intervento chirurgico, molto difficilmente il centrocampista lascerà il Torino, considerando che prima che possa tornare in campo in perfetta forma passeranno diversi mesi. Oltre che il diretto interessato e i dirigenti granata, a seguire con attenzione lo sviluppo della vicenda c’è anche la, società che da tempo osserva il centrocampista del Toro.