Si è parlato nelle ultime ore di un ritorno di fiamma del Milan per Daniele Baselli, centrocampista di proprietà del Torino che da diverso tempo è seguito con estrema attenzione dalla società rossonera. L'affare, però , è destinato a non concretizzarsi neanche in questa finestra di mercato.



Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha infatti ribadito ai dirigenti del Milan di non voler cedere Baselli a stagione in corso. La trattativa potrà casomai riprendere in vista della prossima estate