"Il calcio dovrà sempre migliorare,che andrà a dirigere la nostra partita"., per rispondere agli accenni di lamentele che si levavano da parte della tifoseria del Napoli per la designazione dell’arbitro- sezione AIA di Sereno, a pochi chilometri da Milano - per il big match del primo turno di Serie A dopo la sosta. Parole sagge e doverose per restituire un pizzico di serenità in un ambiente inquinato da troppo tempo da polemiche sterili ed inutili. Da bar, dove di calcio si parla sempre meno e la ricerca dell’alibi perfetto (talvolta preventivo) è lo sport preferito. Ebbene, ialla sua squadra - il gol del possibile 3-1 sul Monza cancellato dalla goffa chiamata del signorper un inesistente fallo in attacco -E’ bene sgombrare da subito il campo dagli equivoci:Senza far paragoni con la clamorosa svista di Juve-Salernitana dell’ottobre scorso o i tanti/troppi sfondoni della stagione passata (la peggiore che si ricordi a livello arbitrale da un po’ di tempo a questa parte), non aver atteso lo sviluppo dell’azione d’attacco dell’Inter ed intervenire in modo tale da non consentire l’utilizzo del VAR è inaccettabile. Dopo 5 anni di introduzione del supporto tecnologico. E qui hanno ragione da vendere Inzaghi e Lautaro Martinez ad alzare la voce. E altrettanto- si dice che sarà piuttosto lungo -, che dovrà prendere atto una volta di più di dirigere una squadra di arbitri davvero mediocre.non richiamando a dovere l’attenzione dell’arbitro Guida per il contatto in area tra Ranocchia e Belotti. O quando Lautaro Martinez - con una dinamica molto simile a quella con cui Calhanoglu con Kessie nel derby o a quella di ieri tra Acerbi e Ciurria - si conquistò un discusso penalty in un match molto contestato come quello contro la Juve a Torino.Altre parole: “Noi non pensiamo a complotti di nessun genere, però se tanti e spesso tirate fuori questi discorsi è segno chereplicava così alle patetiche elucubrazioni mentali di certi “giornalisti” di Napoli in vista dell’ultima partita con l’Inter sul timore di errori scientifici per frenare la corsa della capolista del campionato. L’allenatore toscano ha tremendamente ragione: il sistema può e deve essere migliorato e di molto. Perchée i periodi di sospensione non scattino con altrettanta puntualità quando abbiamo a che fare con partite non proprio di cartello? Non ci sembra che dopo il clamoroso epilogo di Lecce-Monza dell’11 settembre scorso (due rigori molto probabili negati ai salentini e nemmeno rivisti al VAR) per effetto degli svarioni di Pairetto e Di Martino siano stati presi provvedimenti eclatanti.Il sistema è assolutamente fallibile e pieno di zone d’ombra ed è giusto denunciarlo. Sempre però, non a targhe alterne. Allora sì che arriverà anche il “fantastico” giorno in cui, forse, nessun addetto ai lavori si preoccuperà più della scelta di un arbitro e del suo operato.