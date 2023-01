A margine della sfida contro il Monza, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Dazn e acceso i riflettori sull’arbitro Sacchi, che ha ingiustamente annullato una rete ai nerazzurri.“C’è grandissima rabbia perché dopo 5 anni di VAR ci è stato annullato il gol che avrebbe chiuso la partita. Un errore grave che ci toglie 2 punti in classifica, un fischio che non esiste con due calciatori del Monza che si ostacolano tra loro. C’è tantissima delusione, ma questo è il calcio. Un episodio così farà parlare”.“Mi viene difficile, chiaramente dopo le vittorie di Bergamo e contro il Napoli, questo pareggio ci rallenta. Ma dobbiamo andare avanti e sapere che ogni due o tre anni un episodio del genere può capitare”.“Assolutamente sì, poi se vai ad analizzarla c’è stato anche il palo di Lautaro che avrebbe chiuso la partita. Comunque quando succedono queste cose devi difendere meglio la tua area al 93’”.“Siamo l’Inter e dobbiamo aspirare al massimo. Il pareggio ci rallenta, eravamo in una buonissima striscia, ma dobbiamo guardare partita dopo partita perché sappiamo che fare tabelle in Italia è difficile. Finché non fai il 3-1 devi prestare molta attenzione in campo”.“Con il tempo, ha perso 3 mesi di campo. Con il Napoli aveva fatto 60 minuti buoni, stasera un po’ meno, ma non è semplice entrare in certe partite. Avremo tante partite ravvicinate ma dobbiamo migliorare la condizione dei nostri singoli perché avremo bisogno di tutti”.“Io lo vedo molto tranquillo e sereno. Lavora nel migliore dei modi, è il nostro capitano, è concentratissimo ed è dentro al 100%. Poi ho una società che sta lavorando affinché accada qualcosa di positivo per tutto il mondo Inter. Io sono fiducioso di natura, poi so quanto è innamorato lui di questo club e per questo sono ottimista”.