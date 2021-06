Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e dell'Italia, parla a Rai Sport dopo il successo degli Azzurri sul Galles: "È sempre bello ritrovare il pubblico dopo un anno e mezzo di sofferenza. Anche stasera abbiamo dimostrato di essere un gruppo vero. Il futuro è dalla mia? Tempo al tempo. Ho sempre aspettato il mio momento, nel frattempo cerco di rubare i segreti di gente che ha vinto per dieci anni consecutivi. È bello confrontarsi con gente di questo calibro. Campione d'Italia con l'Inter, ora l'Europeo? E' un sogno: fino a pochi anni fa ero a Parma, dove non sapevo come sarebbe andata avanti la mia carriera. Mi sto godendo al massimo questa esperienza. Mancini cosa ci dice? Non carica mai le partite, ci dice che dobbiamo andare in campo a divertirci. Bonucci e Chiellini? E' bello viverli fuori dal campo, hanno vinto per dieci anni, sanno come si affrontano queste partite e cerco di rubargli ogni segreto".