Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, rientrato alla base dopo il prestito al Parma, parla ai cronisti appostato fuori dalla nuova sede nerazzurra in via della Liberazione: "Il mio futuro? Partirò in ritiro con l'Inter, ora stacco una settimana poi vedremo. Il Cagliari? Non ho idea, io sono dell’Inter e non penso ad altro. Ho staccato due giorni fa dopo due anni senza vacanze, ora penso a riposarmi poi vediamo. Conte? Sicuramente è un grande allenatore che ha una mentalità vincente, la porterà anche a Milano. Una chance di restare? Assolutamente. Contropartita? Sono dell'Inter e provo a giocarmi le mie carte".



SULLA SUA VOLONTA' - "Se sono venuto qui per ribadire la mia volontà di restare? Sì, assolutamente. Per me è un sogno essere qui, tifo Inter da sempre".