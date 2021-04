Intervenuto a Sport Mediaset, Alessandro Bastoni ha dichiarato: "Stiamo facendo un bel percorso, come testimoniano le 11 vittorie consecutive. Manca sempre meno, ci stiamo vicinando all'obiettivo ma finché la matematica non ci dà conferma dovremo lottare ogni domenica. Serve restare concentrati, come abbiamo sempre fatto. Il nostro slogan è testa bassa e pedalare, vogliamo continuare così".



SU CONTE - "Quando sono arrivato pensavo di non essere all'altezza di una rosa così importante. Ma il mister mi ha dato fiducia, io ho saputo sfruttare le chance. Sono cresciuto tanto anche grazie ai compagni".



SUI COMPAGNI DI DIFESA - "Ci completiamo bene, anche fuori dal campo abbiamo una bella intesa".



SUL NAPOLI - "Ogni partita è difficile, le misurano le ultime vittorie di misura. Ogni avversario vuole fare bella figura contro di noi, col Napoli sarà una bella sfida".



SUGLI EUROPEI - "Il mio obiettivo è andarci e far bene con l'Italia. Ho ancora qualche partita per convincere Mancini, spero di farcela".