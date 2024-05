Bastoni stronca Conte: la sua Inter era normale, quella di Inzaghi è speciale

, l’elemento che eleva a squadra quello che altrimenti sarebbe solo un gruppo. Numerose strade conducono al successo;Negli ultimi anni si sono succeduteStesso modulo di base: 3-5-2, ma in campo due squadre che non presentano alcun punto comune nell’espressione del gioco. Una verità resa ancor più evidente da un interprete che si è allenato, ha giocato e vinto con entrambi i tecnici:

“Fa piacere essere un po’ la vetrina di quello che è il calcio moderno.perché prima era. A me piace entrare in campo, allargarmi... Abbiamo un’intesa e una sintonia dove tutti sappiamo cosa farà il nostro compagno, abbiamo fiducia l’un l’altro,Niente di ermetico, niente lasciato all’immaginazione. Tutto chiarissimo nel marcare una netta differenza tra l’Inter di Antonio Conte e quella di Simone Inzaghi, l’una votata all’integrale interpretazione del copione, l’altra aperta all’improvvisazione e all’estro di attori che desiderano continuamente divertirsi stupendo se stessi e la platea.tanto da confondere allenatori esperti come Pioli che nella conferenza pre derby ha vuotato il sacco:Non c’è stato verso.

L’Inter di Inzaghi è così, difficile da imbrigliare e prevedere, con calciatori speciali che spingono al massimo l’interpretazione del proprio ruolo: Bastoni, Dimarco, Barella e Thuram sono quelli più ossessionati dall’idea di spazio e profondità, sempre alla continua ricerca del posto giusto sul terreno di gioco. Ma anche gli altri non scherzano.