Il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato a Sky Sport nel post-partita della sfida vinta per 2-0 contro la Juventus.



CI TENEVAMO - "Abbiamo avuto tante belle sensazioni. Ci tenevamo tanto, l'abbiamo preparata bene. Anche l'anno scorso eravamo stati vicini a sorpassare la Juve, ma non ci eravamo riusciti, allora oggi complimenti a tutti".



DIFESA - "Oggi zero gol subiti? Magari con altre squadre rischiamo di più, oggi siamo stati concentrati 90 minuti ed è andata molto bene. Penso si sia vista in campo come l'abbiamo preparata bene. I centrocampisti ci hanno dato una grande mano. Anche se giochiamo con squadre più piccole, i valori sono sempre alti e nell'uno contro uno si fa fatica contro chiunque. Nelle altre gare magari ci siamo sbilanciati di più, stando più compatti stiamo meglio".

.



ASSIST - "La proviamo da tanto tempo ed è riuscita solo stasera... Infatti Conte mi ha detto 'finalmente ce l'hai fatta!' (sorride, ndr)".



RONALDO - "La Juve non è solo Ronaldo. Siamo stati bravi su tutti, grande lavoro di squadra".