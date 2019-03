Domenica pomeriggio allo stadio Franchi di Firenze ci sarà un ospite d'onore per Fiorentina-Torino: Gabriel Omar Batistuta ha accettato l'invito del patron Della Valle. L'ex attaccante argentino ha scritto su Facebook: "Sono emozionato, mancano pochi giorni alla festa a Firenze e ho appena scoperto che all'evento verranno proiettati tutti i miei gol più belli".



Alle ore 18, dopo la partita, in piazza della Signoria ci sarà una festa aperta a tutta la cittadinanza per i 50 anni del Re Leone, compiuti lo scorso primo febbraio. Nel corso della quale saranno trasmessi e narrati i 50 gol più belli e particolari della sua carriera. Annunciata la presenza di tanti ex compagni di squadra viola come Baiano e Torricelli.