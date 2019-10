Gabriel Omar Batistuta, storico bomber di Fiorentina e Roma, ha presentato all' interno del Roma Film Festival il suo film, "El numero nueve", a dei ragazzi dei licei capitolini:



"La telecamera è stata un avversario peggiore di qualsiasi difensore (ride ndr). Ho voluto far vedere questo lavoro ai ragazzi per fargli vedere cosa succede dietro ad un grande campione, la vita vera. Dietro alle foto che si vedono in copertina c'è una storia, una vita vera, e voglio far passare l'idea che tutto è possibile. Non si deve essere straordinari da giovani per fare qualcosa da grandi."