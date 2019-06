Un ruolo di uomo-immagine, con il compito di parlare nel dopopartita e in tv a nome della società e di interagire con la squadra da team-manager: sarà questa l'ubicazione di Gabriel Omar Batistuta nella Fiorentina. Come riporta Il Corriere dello Sport, domani avverrà l'incontro con Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, che ha già dato l'ok. L'impiego andrà oltre una posizione simbolica, per non ripetere l'esperienza di Francesco Totti alla Roma.