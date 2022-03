L’Italia che batte la Macedonia è, invece, nell’ordine naturale delle cose. Tuttavia,, le nostre quattro squadre sono uscite tutte dalla Champions, tranne l’Atalanta, retrocessa in Europa League, mentre la Roma ha faticato ad arrivare ai quarti di Conference. Da undici anni non vinciamo un trofeo continentale tranne, ovviamente, il campionato europeo, conquistato proprio con una Nazionale che all’improvviso (vedi le due partite con la Svizzera) ha smesso di segnare i rigori decisivi.Questa sera ci presentiamo con una difesa rabberciata nella quale il solo Bastoni offre garanzie tecniche e tattiche., unico l’estate scorsa a credere nel successo europeo, unico adesso, che pure la nostra partecipazione è in bilico, a dire che andremo al Mondiale per vincerlo.E’ il destino degli allenatori, più di tutti per quelli che hanno allenato l’Italia. Siamo tutti tifosi della Nazionale quando vince, non quando ha bisogno di sostegno.Il terreno di gioco, fino a qualche mese fa assolutamente indegno, è stato rifatto, è stata concessa la deroga per ospitare spettatori fino al 100 per 100 della capienza, i biglietti sono stati completamente esauriti e l’incitamento non mancherà. Ottimo, ma sarà sufficiente?, altrimenti oggi non sarebbe agli spareggi e non avrebbe battuto, nel girone, la Germania per 2-1.Ora la domanda è una: ritroveremo la capacità di fare pressing come nelle prime gare dell’Europeo? E se sì, quanta autonomia abbiamo per farlo in maniera continuativa?(Jorginho, Verratti, Barella), sempre che la partita lo richieda.In attacco è del tutto controproducente mettere la pressione addosso a Immobile. Sa bene quel che deve fare, ma anche in questo caso ci sono Scamacca e Raspadori pronti a subentrare.Ma Mancini sa che, in campo internazionale, chiunque affronti, l’esperienza diventa saggezza, a meno che non sia conservazione.e dovremmo andare avanti con quel che ci rimane. Non molto, come ho detto. Può averci fatto bene avere messo quattro mesi tra l’ultima partita del girone di qualificazione e questo appuntamento da dentro o fuori, questione di energia e di disponibilità all’esito estremo, ma l’impresa, nel complesso, resta difficile. Ammesso che questa sera battiamo la Macedonia (la fiducia abbatte i miei molti dubbi), avremo la finale in uno stadio tutto contro, come all’Europeo di fronte all’Inghilterra. Per questo sarebbe utile ritrovare quella squadra con quello spirito. Tra poche ore sapremo.