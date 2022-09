“Che anno è? Che giorno è?”. Sono passati 24 anni dalla scomparsa di Lucio Battisti, icona della musica italiana e simbolo della tifoseria biancoceleste (andare all’Olimpico e sentire I Giardini di Marzo dopo una vittoria non è un lusso che può permettersi ogni squadra). L’account Twitter della società ha omaggiato il cantante con un video e un messaggio: “Lucio, 24 anni senza di te ma è sempre il tempo di vivere con te”, rivendicando ancor di più il legame tra la Lazio e Battisti.Ma questa appropriazione fatta dalla squadra romana è legittima? Il cantante era davvero tifoso della Lazio? Esistono due correnti di pensiero: la prima è quella legata a Mogol, storico paroliere di Lucio e autore di quelle canzoni che fanno parte dell’immaginario collettivo come Ancora Tu e Una Donna per Amico, il quale ha affermato: “, aveva una fortissima simpatia tramandata dal padre. Alla domanda per quale squadra tifi rispondeva la Lazio”; la seconda al contrario descrive il Battisti laziale come fantasia dei tifosi. Questa versione proviene da Andrea Barbacane, nipote dell’artista che nel suo libro Il Grande Inganno prova a sfatare miti legati alle simpatie politiche dello zio e la fede calcistica. Barbacane spiega che: “Il Battisti laziale nasce dalla fantasia dei tifosi suffragata da nonno Alfiero: l’unica volta che zio Lucio andò allo stadio fu una domenica pomeriggio, quando accompagnò mio padre a vedere la partita che avrebbe decretato lo scudetto della Lazio: era curioso dell’evento, non era tifoso”Le versioni di Mogol e Barbacane coincidono su un solo punto: Battisti non era un fan sfegatato del calcio, macome ad esempio un match decisivo per lo scudetto, capace di riempire il cuore di migliaia e migliaia di tifosi, i quali possono essere adulti che rivivono emozioni provate in gioventù o bambini che provano per la prima volta l’emozione della vittoria.Non sappiamo con certezza se il cantante di Poggio Bustone tifasse – o simpatizzasse – per i colori biancocelesti, ma sappiamo che, squadra che venne istituzionalizzata soltanto nel 1981 e che dopo quel primo match non vedrà più Lucio indossare quella casacca.A 24 anni dalla sua scomparsa, che coincide con un nuovo weekend di campionato,come Il mio Canto Libero o Io Tu Noi Tutti, aspettando il fischio d’inizio della partita della nostra squadra del cuore.