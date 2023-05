e da campioni in carica i rossoneri non hanno veramente mai corso per rivincere il titolo, però nella sfida diretta si sono un’altra volta dimostrati migliori della Juventus, colpita e affondata alla prima vera occasione, quasi al tramonto del primo tempo.al 12esimo gol del suo campionato, 17esimo della stagione. Di Gatti, nell’occasione resta il ricordo forte della figura da pollo.Ha perso 2 volte col Napoli e 2 volte col Milan; ha perso con l’Inter l’unica sfida che contava davvero, quella che valeva più di mezza Coppa Italia; ha perso 5 partite su 6 nel girone di Champions, ha perso l’unica sfida di Europa League che valesse qualcosa:È vero che senza penalizzazione la Juventus sarebbe alla pari dell’Inter e davanti a Milan, ma vuoi mettere la finale di Champions o anche solo la semifinale?contro chi è più palesemente più debole di te, ma appena l’asticella si alza, difendere e ripartire non basta più.Chiesa ha la solita voglia di spaccare tutto, dopo il reset dell’estate, a settembre tornerà il campione che conosciamo.(dimissioni del cda) la Juventus era già retrocessa in Europa League vincendo l’unica partita di Champions contro una squadra che aveva digiunato per motivi religiosi e aveva già 10 punti in meno del Napoli (oggi sul campo sarebbero 17, in classifica ovviamente sono 10 di più). Oggi è settima (posizione che vale la Conference) e fa ancora in tempo a chiudere quinta o sesta (Europa League) ma ormai è chiaro a tutti che l’anno prossimo non giocherà in Europa, così come è chiaro che il club accetterà le sanzioni federali (Francesco Calvo l’ha detto in tv prima del Milan),teoricamente alto a sinistra, ma in realtà a tutto campo, dove e finché lo portano il fiato e le gambe. Per lui, un'altra serata incolore, l'ultima a Torino in carriera. Chiesa a destra, in una folta corsia con Rabiot e Cuadrado più Gatti, tutti chiamati a schermare Theo e Leao, in realtà con discreta fortuna, visti i rari lampi di entrambi.senza accorgersi che dietro di lui c’è invece Kostic in posizione molto più favorevole. Pallone alle stelle con Maignan che ringrazia.Qualche mischia in più e un po’ di confusione, ma prima Saelemaekers (ottimo Szczesny) e poi Leao (alto) hanno in verità le occasioni migliori per aggiornare il tabellino,Pioli toglie Leao per Ballo Touré, Giroud per Origi, cioè fa il possibile per peggiorare la squadra, ma Allegri non ne sa approfittare.@GianniVisnadi