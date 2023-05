Il ricostituente ideale, una vittoria comoda e larga, l’importante salto in classifica per tenere a distanza l’Atalanta e rimettere nel mirino Inter e Lazio, aspettando di vedere quel che faranno rispettivamente a Napoli e Udine. Insomma, il Milan riparte trascinato manco a dirlo da Leao e Giroud, ma è giusto sapere che il contesto era quello ideale per fare bella figura,Leao incendia la partita con qualche fiammata decisa e la sblocca dopo 9 minuti, bene innescato da Diaz.Forse troppo e così il Milan trova modo di distrarsi, concedendo il provvisorio pareggio acome Baggio, Mancini e Altafini (meglio di loro solo Rivera con 20 e l’inarrivabile Totti addirittura a 23).doppio Giroud già prima dell’intervallo (di testa su assist ancora di Diaz e su rigore conquistato da Leao). Nella ripresa Tonali manda in gol Diaz e Leao favorisce la prima tripletta italiana di Giroud, 11 reti in campionato e 16 in stagione, 30 complessivamente in 2 anni di Milan. Ricapitolando: 3 gol Giroud; 1 gol, un rigore e un assist Leao; 1 gol e 2 assist Diaz; 2 assist Tonali.(luglio 2020, al Bologna) mentre li aveva incassati a gennaio, dal Sassuolo.vuoi vedere che in simile contesto si risveglia anche il bell’addormentato del Belgio?ma rilanciano l’ultimo degli obiettivi rimasti, quello scudetto da ragionieri che è la qualificazione Champions, fondamentale ai bilanci di tutte le squadre. Il quarto posto è più vicino, ma il Milan ha ceduto agli altri il proprio destino, non potendo più dipendere dalle sue sole vittorie.poiché lunedì la Federcalcio toglierà presumibilmente altri punti alla Juventus, mortificandone la classifica (e non finirà lì).senza da mesi concorrere mai veramente per rivincere lo scudetto (già -12 alla fine del girone di andata), ecco perché per il Milan la partita di domenica prossima nello stadio della Juventus, vale più dei 3 punti che mette in palio.Non sarà semplice, ma la vitamina Samp può dare una mano.@GianniVisnadi