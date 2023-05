Il Tottenham è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione dopo un anno in cui Antonio Conte ha lasciato Londra pochi mesi fa, e Cristian Stellini èstato esonerato dieci giorni fa, dopo il 6-1 subito ai danni del Newcastle. Secondo Fichajes.net, il club londinese sta pressando per la firma di Xabi Alonso. L'allenatore spagnolo ha preso il Bayer Leverkusen sull'orlo della retrocessione, cambiando completamente il volto della squadra, che ora lotta per giocare le competizioni europee il prossimo anno. Sull'ex Real Madrid hanno messo gli occhi anche il Bayern Monaco e gli stessi Blancos.