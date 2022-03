L'Atalanta si gioca oggi contro il Bayer Leverkusen, a partire dalle 18.45 alla Bay Arena l'accesso ai quarti di finale di Europa League. Si riparte dal 3-2 conquistato dai ragazzi di Gian Piero Gasperini nella gara d'andata al Gewiss Stadium che lascia aperti tanti scenari. Nell'ultimo turno di campionato sia i nerazzurri che i rossoneri tedeschi hanno vissuto momenti di grande stanchezza e difficoltà segno che la gara di andata è stata giocata su altissimi livelli. Chi sta peggio è però Gerardo Seoane che dovrà far fronte a una lunga serie di infortuni fra cui le stelle Schick e Wirtz.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Bayer Leverkusen-Atalanta, calcio d'inizio alle 18.45 sarà visibile in tv soltanto su Dazn e Sky che la trasmetterà su Sky Sport Football (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). Su dispositivi mobile e pc, sarà disponibile in streaming sull'app e sito Dazn, ma anche su SkyGo e NowTv.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba, Bakker; Palacios, Aranguiz; Diaby, Demirbay, Paulinho; Alario. All. Seoane.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Muriel. All. Gasperini.