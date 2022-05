Il Bayer Leverkusen non venderà Patrik Schick quest'estate, lo conferma il direttore sportivo Simon Rolfes alla Bild: "Non sarà venduto in estate. Non è necessario che qualcuno ci contatti per lui, perché giocherà con noi la prossima stagione. Questo sia chiaro. E’ un giocatore chiave per i nostri piani”.