Bayer Leverkusen-Salisburgo: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Bayer Leverkusen - Salisburgo

. I tedeschi vogliono rifarsi dopo il pesante ko subito nell’ultimo turno della massima competizione europea per club ad Anfield contro il Liverpool (4-0), mentre gli austriaci sperano di bissare il successo esterno centrato contro il Feyenoord - dopo tre sconfitte nelle prime tre giornate.

Partita: Bayer Leverkusen-SalisburgoData: martedì 26 novembre 2024Orario: 21:00Canali TV: Sky Sport Calcio e Sky Sport 258Streaming: SkyGo, NOW TV(3-5-2): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Tella, Palacios, Xhaka, Aleix Garcia, Grimaldo; Wirtz, Boniface. All: Xabi Alonso(4-3-3): Blaswich; Capaldo, Piatowski, Baidoo, Terzic; Clark, Gourna-Douath, Diambou; Dorgeles, Konaté, Gloukh. All: Lijnders– Xabi Alonso, oltre agli indisponibili Adli e Mukiele, con ogni probabilità dovrà fare a meno di Jeremie Frimpong, uscito a fine primo tempo in Bundesliga contro l'Heidenheim; al posto dell'olandese dovrebbe giocare Tella. Ballottaggio tra Boniface e Schick per un posto affianco a Wirtz, con il ceco che viene dalla tripletta nell'ultimo turno di campionato.

Il Salisburgo, reduce dal ko in campionato contro il Lask, spera di poter confermare nella sua totalità la formazione vista nell'ultima uscita in Champions League contro il Feyenoord. Assenti Okoh, Morgalla e Kawamura.– Bayer Leverkusen-Salisburgo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 258.- Sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è l'app Sky Go per smartphone e tablet; l'alternativa è costituita da NOW Tv, servizio streaming live e on demand di Sky, per il quale è necessaria una sottoscrizione a parte.