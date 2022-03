Questa l'analisi di Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen, dopo l'eliminazione dall'Europa League ad opera dell'Atalanta:



"Abbiamo fatto una buona partita, li abbiamo messi sotto pressione, siamo stati pericolosi. Siamo mancati un po’ in attacco, non siamo riusciti a sfruttare i loro difetti. Ci è mancata un po' di freddezza in zona gol".