Bayer Leverkusen, Tapsoba non si fida della Roma: 'Durissima nonostante il 2-0, ma vogliamo il nostro sogno'

Ilaffronta laalla BayArena nella semifinale di ritorno di, si riparte dal vantaggio che le Aspirine hanno costruito battendo 2-0 all'Olimpico i giallorossi di Daniele De Rossi nella gara d'andata., difensore dei tedeschi, ha parlato in conferenza stampa accanto al tecnico Xabi Alonso: "Lo scorso anno ricordo la grande sofferenza per l'eliminazione, il nostro sogno anche per questo è quello di raggiungere la finale. E la squadra darà tutto per questo obiettivo".- "In questa stagione stiamo giocando in un modo molto maturo, cerchiamo sempre di gestire il gioco e di farlo con grande controllo di noi stessi. Fino ad oggi siamo riusciti a farlo molto bene. E io personalmente sono felicissimo di far parte di questa grande squadra".

- "Anche domani scenderemo in campo con l'obiettivo di imporre alla sfida il nostro ritmo. Sarà una partita molto difficile, ma a noi piacciono questo tipo di partite. Noi comunque prendiamo molto sul serio ogni singola partita e ogni singolo avversario".