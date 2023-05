Il tecnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso ha parlato in conferenza stampa dallo Stadio Olimpico in vista del match di domani contro la Roma. Queste le sue parole: "Le sensazioni sono eccezionali, abbiamo tanta energia, non vediamo l'ora di scendere in campo domani. Ci aspettiamo un'atmosfera pazzesca all'Olimpico. L'opportunità di raggiungere la finale è un privilegio assoluto per noi".



Cosa pensa di José Mourinho?

"Per me è un onore affrontarlo, sarà qualcosa di particolare. Più che da lui però mi aspetto tanta qualità dai suoi calciatori. Noi avremo bisogno della prestazione perfetta. Ma siamo molto preparati in questo senso. Non vedo l'ora di salutare José, ho bellissimi ricordi degli anni a Madrid. Nel momento in cui inizierà il match, però, penserò soltanto alla partita".



Quanto c'è di Mourinho nel suo modo di allenare?

"Ho sentito la sua conferenza, noi abbiamo dimostrato quelle che sono le nostre qualità nell'arrivare in semifinale. Siamo bravi nel giocare e nel difendere. Conosciamo bene la Roma, loro fanno bene anche in contropiede. Io ho imparato da tutti i miei allenatori, da lui ho imparato a essere un leader, a lottare, a spronare la squadra. In questo Mourinho è uno dei migliori. Abbiamo visto il suo rapporto con i tifosi della Roma, mi ricorda quello che aveva con i tifosi del Real Madrid".



Come sta Bellarabi?

"Non sappiamo bene ancora l'entità dell'infortunio alla gamba avuto oggi in allenamento, ma tutti gli altri stanno bene".