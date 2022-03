Parola al tecnico del Bayer Leverkusen a pochi minuti dalla sfida contro l'Atalanta, ai microfoni di Sky Sport queste le dichiarazioni di Gerardo Seoane. "Fa male al cuore vedere due ragazzi fuori tanto tempo come Wirtz e Frimpong. Ci siamo coperti di più rispetto alla sfida d'andata così da contrastare la vivacità degli attaccanti dell'Atalanta. E' vero che il loro gioco è molto mobile, sarà una difesa a cinque. Non dobbiamo perdere la testa, abbiamo bisogno di molta testa e di molto cuore. Demirbay può riempire il ruolo di Wirtz, è un giocatore più di centrocampo e ha anche più esperienza che serve in queste partite".