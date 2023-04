La stagione del Bayern Monaco sta sempre più degenerando. Dopo l'esonero di Nagelsmann e l'arrivo di Tuchel, i risultati ancora stentano ad arrivare e la società è sul banco degli imputati.



ADDIO BANDERINA - A confermare l'area tesa che si vive in Baviera c'è un'indiscrezione della Bild, corredata da una foto, secondo cui nell'ultimo allenamento la tensione ha sconfinato in un atto fisico di Tuchel. Infuriato a causa del poco impegno in allenamento, l'ex Chelsea se l'è presa con lo svogliato Sané e con Gravenberch che si era presentato senza pantaloni adatti. La furia di Tuchel si è abbattuta su una bandierina presente nelle sue vicinanze, di quelle usate per gli allenamenti, e distrutta dal tecnico.



RICOSTRUZIONE - La Bild ha provato a ricostruire quanto successo. Thomas Tuchel stava avendo una conversazione con i suoi assistenti Zsolt Löw e Arno Michels. Improvvisamente, l'allenatore ha afferrato uno dei pali da slalom gialli su cui Löw era precedentemente appoggiato e lo ha distrutto usando il ginocchio come leva e spezzandolo in due. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi di Kahn, ad del club.