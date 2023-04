La bandiera sta per essere ammainata. Dopo più di 10 anni al Tottenham, Harry Kane è arrivato al passo d'addio: la stagione non all'altezza da parte degli Spurs e la voglia, dopo tanto tempo, di provare una nuova avventura stanno spingendo il capitano dei londinesi a cambiare aria a fine stagione, non accettando la proposta di rinnovo da parte del club di Levy. Il suo destino può essere ancora in Inghilterra, con l'alto tradimento Man United, o in Germania, tra le fila del Bayern Monaco. Nella pillola di Magic Box l'approfondimento: