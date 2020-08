Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco, parla della semifinale di Champions League che attende i bavaresi, contro il Lione: "Hanno eliminato il Manchester City? Non direi che siamo stati contenti, ma siamo rimasti tutti sorpresi da questo risultato. Però non bisogna dimenticare che il Lione ha eliminato anche la Juventus".



"La partita di sabato è stata un po' strana - sottolinea il 31enne tedesco, come riporta Repubblica.it -. Il City aveva molto possesso palla e il Lione ha potuto concretizzare perfettamente le proprie occasioni. Va detto che è una squadra molto disciplinata e sarà difficile per noi. Ovviamente è stato un risultato inaspettato, ma non significa che siamo felici. Alla fine, non ci interessa con chi giochiamo perché vogliamo arrivare in finale".