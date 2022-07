Nel giorno della partenza di Lewandowski, il Bayern annuncia anche una buona notizia per i suoi tifosi. Si tratta del rinnovo di Serge Gnabry fino al 2026. Sul tedesco, in scadenza di contratto, si erano informate molte big, tra cui anche Juve e Chelsea. I bavaresi però hanno trovato un accordo con l'attaccante 27enne e lo rimetteranno al centro del progetto di Nagelsmann.



MOTIVAZIONI - In Baviera dal 2017, Gnabry ha vinto tutto con questo club, a partire da 4 campionati tedeschi e per finire con una Champions. L'ex Werder si è preso del tempo per riflettere ma poi ha firmato il rinnovo. Le motivazioni le spiega lo stesso giocatore: "Ho pensato molto a cosa volessi fare come giocatore per i prossimi anni e sono arrivato alla conclusione che rimanere al Bayern fosse la scelta migliore. Voglio vincere di nuovo tutto, posso giocare qui con i miei amici ai massimi livelli. La fame di grandi titoli non passa".



PRESIDENTE - Anche Herbert Hainer, Presidente del Bayern, ha voluto commentare la notizia: "Credo sia un segnale forte che un giocatore come Serge Gnabry veda il suo futuro con noi. Quando è sulla palla, è un piacere vederlo. Con lui, Sadio Mané, Thomas Müller, Kingsley Coman, Leroy Sané e Jamal Musiala, abbiamo opzioni eccezionali sulle fasce offensive".