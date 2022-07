Futuro in bilico per De Ligt. Dopo aver offerto invano 60 milioni di euro più altri 10 milioni di bonus, il Bayern Monaco prende tempo e, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la Juventus offre al difensore olandese un rinnovo del contratto fino al 2025 abbassando la clausola rescissoria da 120 a 90 milioni di euro.