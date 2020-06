: a 180' dalla fine del campionato il Borussia è superato aritmeticamente anche se vince. La squadra di Flick, tecnico al primo titolo nazionale, non ha giocato una partita straordinaria, ha rischiato di pareggiare quando è rimasto in dieci per l’espulsione di Davies, ma anche stavolta è stata troppo più forte.Flick ha schierato il miglior Bayern possibile in questo momento, ma fino al gol di Lewandowski qualcosa non ha funzionato nella squadra bavarese.. E’ vero che di spazi ce n’erano pochi, il Werder si chiudeva bene, 5-4-1 in fase difensiva, sempre pronto a ripartire con la qualità degli esterni Bittencourt e Rashica ed è arrivato con una certa pericolosità alla conclusione. A proposito di esterni, quelli del Bayern proprio non andavano: Coman era ai margini della gara, Gnabry sbagliava spesso la misura nei cross e nei passaggi e da dietro saliva un Davies stranamente confuso. Era un po’ sotto tono anche Müller e la squadra si reggeva come al solito su Kimmich, vero padrone del gioco del Bayern, aiutato da Goretzka. In assenza di spazi, sarebbe toccato proprio a Coman e Gnabry, con la loro fantasia, creare la superiorità numerica.Il Bayern ha rischiato di restare in 10 dopo meno di 20' per uno stupido fallo di reazione di Davies (solo ammonito: gli è andata benissimo) su Bittencourt. Non ha avuto poi quanto meritava (il calcio di rigore) per un gomitata in area di Gebre Selassie su, Robert Lewandowski: scatto sul filo del fuorigioco, controllo di petto e prima che la palla toccasse l’erba fradicia del Weserstadion l’ha messa alle spalle di Pavlenka. Gol stile-Lewa, da sire dell’area di rigore.Nel secondo tempo il Bayern ha accentuato il possesso palla (dopo 20' ha toccato il 70 per cento) e ha alzato ancora di più la linea del recupero palla. Il Werder ora usciva sempre meno. Lewandowski ha segnato un’altra rete da antologia, con un colpo di tacco, ma Müller era in fuorigioco al momento dell’assist.. Rashica e Bittencourt, i migliori del Werder nel primo tempo, avevano esaurito le energie e sono stati sostituiti, ma la partita non è cambiata fino all’espulsione di Davies.. Flick ha tolto Gnabry per far entrare Hernandez come terzino sinistro e ha schierato il Bayern col 4-4-1, spostando Müller sulla fascia destra. Si è svegliato d’improvviso Coman che si è creato una palla-gol, respinta da Pavkenka. In parità numerica il Werder aveva...difeso lo 0-1 pensando alla differenza-reti, decisiva nella Bundesliga in caso di arrivo a parità di punti. Con un uomo in più, ha invece tentato il colpaccio e Neuer ha piazzato la parata del fenomeno sul colpo di testa di Osako.. Alla ripresa della Champions mancano 52 giorni e in questo periodo la squadra di Flick ha in programma una sola partita davvero impegnativa, la finale di Coppa di Germania il 4 luglio contro il Bayer Leverkusen. In pratica, il Bayern deve preparare la finale in 18 giorni con due gare di...allenamento in Bundesliga, contro il Friburgo e il Wolfsburg., finita 3-0 per i bavaresi all’andata. Se si considera che in questa stagione il Bayern si è già fermato altre due volte, la prima per la pausa invernale di 27 giorni, la seconda per il coronavirus di 70 giorni, è lecito chiedersi come finirà la sua stagione a strappi.Werder Brema-Bayern Monaco 0-1------------------------------------------------WERDER BREMA (5-4-1): Pavlenka 6,5; Gebre Selassie 6 Veljkovic 6 (43' st Pizarro sv) Vogt 6 (1' st Langkamp 6) Moisander 6 Friedl 5,5; Bittencourt 6 (17' st Sargent 5,5) Klaassenn 5,5 (38' st Fullkrug sv) Eggestein 6 Rashica 6 (17' st Bartels 5,5); Osako 5,5. A disposizione: Kapino, Bargfrede, Gross, Selke. Allenatore: Kohfeldt 6BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer 7; Pavard 6 Boateng 7 Alaba 6 Davies 5; Kimmich 7 Goretzka 6,5; Coman 5 Müller 6 Gnabry 5,5 (36' st L. Hernandez sv); Lewandowski 7,5. A disposizione: Ulreich, Batista Meier, Cuisance, Odriozola, Richards, Singh, Wriedt, Zirkzee. Allenatore: FlickARBITRO: Osmers 5MARCATORI: 43' pt Lewandowski (B)ESPULSI: 33' st Davies (B) per doppia ammonizione, entrambe per gioco fallosoAMMONITI: 11' st Eggestein (W), 43' st Langkamp (W) e 44' st Kimmich (B) per gioco falloso