In una delle stagioni più strane degli ultimi 15 anni nella sua storia,. Un trionfo arrivato proprio durante l’ultimissima giornata del campionato tedesco, grazie all’affermazione sul campo del Colonia ed alla contemporanea sconfitta del Borussia Dortmund contro il Mainz, all’ennesima delusione in campo nazionale. I gialloneri guidati da Reus sono arrivati a quest’ultima partita con due punti di vantaggio ma, come la recente storia insegna, non sono riusciti a spodestare la squadra bavarese dalla vetta del calcio nazionale tedesco.– Facciamo un passo indietro. È il 24 marzo quando Julian Nagelsmann – complice la mancanza di fiducia da parte della dirigenza, nelle persone del CEO Kahn e del ds Salihamdzic, e la completa spaccatura nello spogliatoio con i senatori del club, Muller su tutti – viene sollevato dall’incarico ed esonerato dalla panchina del Bayern Monaco. Il tecnico ha pagato la sconfitta contro il Lipsia che aveva permesso proprio al Dortmund il sorpasso in vetta alla classifica. A nulla era servita la qualificazione ai quarti di Champions League, dove poi avrebbe affrontato il Manchester City – futuro finalista -. Decisione irremovibile. A prendere il suo posto, arriva l’ex Chelsea Thomas Tuchel, il cui approdo è stato tutt’altro che semplice e che non è riuscito a dare la svolta come splendidamente fatto a Londra, con i Blues, guidati al successo continentale per la seconda volta nella storia. Eliminati dai Citizens in Coppa dei Campioni - - battuti dal Friburgo in DFB Pokal – sconfitti per 2-1 -. L’unico obiettivo rimaneva la Bundes, centrata solo all’ultima giornata che ha tolto un po’ di amaro dalla bocca della dirigenza bavarese, insoddisfatta dal rendimento della squadra.– Una dirigenza che, specie nella persona del direttore sportivo Hasan Salihamdzic, rischia di non rimanere salda al timone della squadra bavarese. All’ex giocatore della Juventus viene imputata la pessima gestione tecnica – culminata con l’esonero di Nagelsmann – ed un mercato non all’altezza delle aspettative di un club di livello come il Bayern Monaco – specialmente il non aver trovato una vera alternativa ed un sostituto degno di nota alla partenza di Robert Lewandowki, accasatosi a Barcellona -. Ma se il direttore sportivo è messo sul banco degli imputati, anche il ruolo da CEO di Oliver Kahn – vera e propria bandiera del cub – non ha rispettato gli alti standard previsti dalla proprietà bavarese. La sola vincita di questo titolo – che permette al Bayern di non concludere la stagione senza titoli, l’ultima nel 2011 – comunque porterà a delle riflessioni nella mente del presidente Herbert Hainer, tanto che una decisione definitiva è attesa nella prossima riunione del consiglio di sorveglianza. Decisioni da prendere, non solo in campo dirigenziale ma anche sul prato verde dove, specialmente quello che avrebbe dovuto essere l’asso nella manica del Bayern, il vero nuovo top player, ha deluso su tutta la linea.– La stagione di Sadio Manè, arrivato dal Liverpool la scorsa estate per 32 milioni, si può riassumere non solo nelle fredde statistiche – sole 12 reti in 38 presenze complessive in stagione – ma anche e soprattutto nell’episodio che l’ha coinvolto insieme al suo compagno di squadra Leroy Sané. L’evento che ha compromesso il rapporto tra Manè e la società campione di Germania. In seguito alla sconfitta subita contro il Manchester City in Champions League infatti, il senegalese ha colpito il compagno Sane con un pugno al volto ed è stato sospeso dalla squadra per un certo periodo di tempo. Nonostante sia poi rientrato nell’organico e nonostante la pace con l’ex Manchester City, l’episodio ha lasciato il segno nello spogliatoio, le cui fratture interne si sprecano. Un futuro lontano dalla Baviera – dopo una sola stagione – è ormai più che certo, con la dirigenza disposta a mettere sul mercato l’ex Reds. A pesare, però, nelle trattative, sarà il contratto da 20 milioni da stagione firmato dal sengealese. Ma gli errori del mercato bavarese non si fermano al solo Manè.– Arrivato dagli Sky Blues in prestito con un diritto di riscatto fissato a 70 milioni, l’ex Juventus ha fatto fatica a diventare protagonista in Baviera, complice anche la totale affidabilità di Davies nell’organico di Tuchel. Difficilmente, il laterale portoghese verrà riscattato e farà così ritorno a Manchester. Ma il suo caso non è l’unico che segnerà l’estate del Bayern Monaco, alla disperata ricerca di un nuovo centravanti che possa finalmente sostituire Lewnadowski. Dalla pista che porta a Harry Kane, in uscita dal Tottenham, sino a Victor Osimhen – il cui prezzo è salito vertiginosamente grazie alla super stagione con la quale ha guidato il Napoli alla vittoria del suo terzo scudetto nella storia. Serviranno 130 milioni per convincere De Laurentiis a cedere l’attaccante nigeriano. Idee, strategie da pianificare già da domani, Prima vanno definiti gli scenari di Kahn e Salihamdzic. Ma intanto il Bayern prosegue il suo dominio: 11° titolo consecutivo. Il Bayern Monaco è ancora campione di Germania.