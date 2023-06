Il Bayern Monaco è stato multato e ammonito dall’ufficio doganale di Monaco di Baviera per non aver pagato il salario minimo ad alcuni suoi dipendenti del settore giovanile. Il club bavarese avrebbe sottopagato i suoi lavoratori per cinque anni dal novembre 2016 al 2021, motivo per il quale la società è stata messa sotto investigazione. Le autorità hanno ordinato al Bayern di pagare circa 250.000 euro in totale, comprese le sanzioni per i ritardi di pagamento e i pagamenti della previdenza sociale evasi nel corso dei cinque anni. I dipendenti del campus giovanile del Bayern venivano pagati 450 euro al mese quando il salario minimo era di 520 euro.