E ora anche grazie all'exploit dell'Europeo, che fa seguito a una stagione intera da protagonista assoluto,Se solo si aprisse uno spiraglio mezza Premier League si fionderebbe su di lui, con ila comandare il gruppone.è uscito allo scoperto anche pubblicamente Julian Nagelsmann, il nuovo tecnico del club tedesco è stato stregato dalla qualità e dalla rabbia agonistica di Chiesa. Dovrà in ogni caso guardare altrove, perché per la Juve, semplicemente è incedibile.È appena iniziata infatti la seconda stagione di prestito per il gioiello della Nazionale, questo secondo anno la Juve pagherà 7 milioni alla Fiorentina dopo i 3 versati per il primo anno di prestito. Poi si procederà al riscatto, altri 40 milioni per la Fiorentina da pagare in tre esercizi più 10 di bonus.Non erano e non sono pochi 60 milioni, questa formula e la possibilità di spalmare l'intero pagamento in cinque anni hanno aiutato, a livello tecnico si è rivelata l'operazione migliore che la Juve potesse fare sotto ogni punto di vista.