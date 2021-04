Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha dichiarato di voler lasciare i bavaresi al termine della stagione. Nel corso della sua ultima conferenza stampa, parla di Hasan Salihamidzic, col quale i rapporti non sono ottimi, che stato minacciato sui social: “Penso che chiunque possa immaginare come ci si sente quando la propria famiglia viene attaccata in quel modo. Questo è inaccettabile. Brazzo ha una famiglia meravigliosa, sono stati superati i limiti. Abbiamo posizioni e pensieri diversi, ma ciò non significa che non ci apprezziamo. Non ci siamo mai attaccati personalmente. Il calcio è importante, ma non è la cosa più importante nella vita”.