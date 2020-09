Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco campione d'Europa, parla a Sport Bild della finale di Lisbona, vinta contro il Paris Saint-Germain, in cui ha schierato Coman titolare con Perisic in panchina: "Probabilmente è stata una decisione di pancia. Al giocatore l'ho comunicato poche ore prima del calcio d'inizio, mi piace lasciar aperte le scelte di formazione fino alla fine. In ogni caso non avrei sbagliato anche schierando Ivan Perisic o Philippe Coutinho: Ivan ha fatto grandi cose nelle partite precedenti, Philippe si stava allenando bene ed aveva grande fiducia".