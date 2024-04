Bayern, infortunio al ginocchio per Gnabry. Tuchel: 'Sarà out, ha avuto un problema al tendine'

Ilesce con un pareggio dal match d'andata dei quarti di finale di Champions League, in casa dell'Arsenal. I bavaresi, che si giocheranno tutto al ritorno all'Allianz Arena, escono però dal match con due pedine importanti in meno: da una parte rimedia una squalifica Alphonso Davies (che non ci sarà al ritorno), dall'altraSe il volto dolorante all'uscita dal campo aveva già dato un'idea del problema fisico del tedesco, le parole di Thomas Tuchel nel post partita confermano le sensazioni:

Brutta notizia per la squadra tedesca, che nei prossimi giorni si giocherà tutto proprio nel match di ritorno contro l'Arsenal. Già abbandonate le speranze in campionato e in Coppa di Germania,che rischia di finire senza trofei dopo 14 anni dall'ultima volta. Salvo recuperi lampo, il Bayern dovrà affrontare il match di ritorno, l'uomo che oggi ha rimesso in pari la sfida siglando il gol del pareggio.