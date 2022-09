Ai microfoni della Bild, Oliver Kahn ha parlato del futuro del Bayern Monaco e di quello, non più certo, di Julian Nagelsmann sulla panchina dei bavaresi. "Non stiamo pensando ad altri allenatori per ora. Siamo convinti di lui ma abbiamo bisogno di rimetterci subito in marcia, già dal prossimo match con il Bayer Leverkusen".