Julian Nagelsmann non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione e la Bild ha riferito che nel contratto dell'allenatore del Bayern Monaco, dal secondo anno, cioè al termine di questa stagione, entra in vigore l'indennità fissa in caso di separazione. Entro la fine del secondo anno, il compenso sarebbe liberamente negoziabile. Ciò significa che un licenziamento durante questa stagione potrebbe essere piuttosto costoso.