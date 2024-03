Quasi 40 gol segnati tra Bundesliga e Champions League, eppureDopo la pesante sconfitta del Bayern Monaco patita ieri sera nel Klassiker contro il Borussia Dortmund, che sembra aver messo un punto alla corsa al Meisterschale (ormai indirizzato verso le mani del Leverkusen), la squadra di Thomas Tuchel si prepara ad affrontare la

Leggendo i dati della stagione di Kane, sembra quasi di imbattersi in un ossimoro, una contrapposizione evidente tra le sue prestazioni e i risultati del Bayern. Perché se da un lato il centravanti inglese sta mantenendo una, dall'altra la sua squadra sta mancando gli obiettivi prefissati., dove a novembre hanno ceduto il passo alla sorpresa Saarbrücken. Intanto, l'ex Tottenham macina gol: sono, a cui si aggiungono le 6 messe a segno in Champions League (oltre alle 4 siglate con la maglia dell'Inghilterra). Numeri che spingono Kane con forza verso la vittoria della scarpa d'oro, ma chein un momento assai difficile, vista anche la posizione poco salda di Tuchel. L'allenatore tedesco, che a giugno dirà addio alla panchina, è stato il primo a deporre le armi nella rincorsa al Meisterschale. "La lotta per il titolo è finita? Sì, decisamente - ha ammesso il tecnico dopo il k.o. con il Dortmund - Congratulazioni al Bayer Leverkusen per la conquista del Meisterschale".

E così, il destino della stagione di Harry Kane - e di tutto il Bayern Monaco - si trova a dipendere da. Si tratta del doppio incrocio con l', prossimo avversario ai. Un testa a testa da dentro o fuori che potrebbe far pendere in maniera importante l'ago della bilancia in direzione di un giudizio tutto sommato positivo (ovviamente se il Bayern riuscisse a proseguire poi il percorso verso la finale), oppure nella direzione di una débacle clamorosa, con la. Servirà un exploit in Champions dunque per salvare un'annata e soprattutto per scacciare quella, che in tanti anni al Tottenham non è mai riuscito a conquistare un singolo trofeo e che sperava di interrompere questa striscia negativa con l'approdo in Baviera. Ironia della sorte, Kane dovrà giocarsi la stagioneSi parte il 9 aprile con il match d'andata all'Allianz Arena, poi si andrà all'Emirates Stadium il 17 aprile.