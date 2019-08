Ivan Perisic al Bayern Monaco, mancano soltanto gli ultimissimi dettagli. La conferma è arrivata dall’allenatore dei bavaresi Kovac a Sky Deutschland a margine della sfida di Coppa di Germania contro l’Energie Cottbus: "È vero, Perisic era a Monaco oggi, lo posso confermare. Ci sono sicuramente ancora piccole questioni da chiarire, ma tutto si dovrebbe risolvere rapidamente. Penso che andrà tutto bene. Stefan Effenberg arrivò al Bayern a 30 anni e portò la Champions. Dobbiamo allontanarci dalla questione dell'età, dobbiamo guardare cosa possono darci i giocatori in futuro. Perisic al posto di Sané? Non puoi parlare di una soluzione B, C o X e penso che dovremo tutti chiederci se quello che sta succedendo qui di recente sia giusto. Penso che non sia questo il punto, ogni giocatore merita il rispetto che merita".