Serve un'impresa o un vero e proprio miracolo sportivo per lache, a partire dalle 21 all'Allianz Stadium di Monaco di Baviera affronterà ilcon l'obiettivo di ribaltare il 4-1 subito in casa all'Olimpico. Non una gara semplice, anzi, conche sta pensando anche alla prossima gara di campionato in trasferta contro l'Udinese., per questo, è destinato alla panchina, conche guiderà un attacco a cui servirà un gol nei primi minuti per provare a sperare.(4-2-3-1): Nubel, Pavard, Boateng, Alaba, Lucas Hernandez; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Gnabry, Lewandowski.(3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi.