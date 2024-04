Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Si decide il quadro delledistasera con il. In camponel secondo atto della sfida chiusasi sulall'andata. I Gunners, dopo aver conquistato la qualificazione ai rigori contro il, hanno rallentato in Premier ma sono in ballo per il. I bavaresi, eliminata ladalla competizione continentale, vedono nella Coppa dalle grandi orecchie l'ultima speranza di alzare un trofeo stagionale. La vincente della gara di stasera incrocerà la propria strada con il club che supererà il confronto tra(4-2-3-1): Neuer; Kimmich, de Ligt, Dier, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Guerreiro; Kane.: Thomas Tuchel(4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Rice, Jorginho; Saka, Ødegaard, Martinelli; Havertz.: Mikel Arteta