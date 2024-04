Champions League, Bayern e Borussia fanno sognare la Germania: finale tutta tedesca? Il 2013 e quella coincidenza...

50 minuti fa

Corsi e ricorsi storici. A un passo dal capire chi saranno le due squadre a contendersi la prossima Champions League, prende quota la possibilità che si ripeta una finale storica, quella del 2013. Allora, il 25 maggio, per la prima volta scesero in campo nella sfida decisiva due squadre tedesche. Il primo derby di Germania, valido per una Champions League, vide affrontarsi Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Due squadre che sono in ballo ancora oggi e potrebbero ritrovarsi in finale.



9 ANNI DOPO - I gialloneri se la vedranno con il Psg, i bavaresi con il Real Madrid. Ma a mettere ancora più pepe su quest'amarcord è il fatto che la finale del primo giugno 2024 si giocherà a Wembley, così come quella di 9 anni fa. Quella volta a trionfare fu il Bayern che riuscì a superare la rete di Gundogan con quelle di Mandzukic e Robben quando lo spettro dei supplementari si avvicinava sempre più. Ora a distanza di quasi un decennio la Germania torna a sognare un nuovo rendez-vous sotto l'arco più famoso di Londra.