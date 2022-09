Il Bayern Monaco si presenta a San Siro per il debutto in Champions con la voglia di riscatto dopo la frenata nell’ultima giornata di Bundesliga: 1-1 in casa dell’Union Berlino, e secondo stop dopo quello di fine agosto contro il Borussia Monchengladbach. La notizia è che la squadra di Nagelsmann non è prima in campionato: dopo cinque giornate sono secondi a 11 punti, -1 dalla coppia Friburgo-Dortmund. Occhio a Musiala, che dovrebbe partire dalla panchina ma è il capocannoniere della squadra insieme a Mané con 3 gol.