A San Siro si accendono i riflettori, riparte la Champions. Stasera l’Inter debutterà in Europa nella sfida contro il Bayern Monaco: unico assente Romelu Lukaku, volato in Belgio per curare il proprio problema muscolare. Nella rifinitura di ieri a livello numerico è stato sostituito da Valentin Carboni, sotto gli occhi della dirigenza che ha seguito la seduta d’allenamento ad Appiano. Al di là dell’attaccante belga, sono tutti a disposizione di Simone Inzaghi. La partita sarà visibile dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e su Mediaset Infinity.



Le probabili formazioni:



Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, de Ligt, L. Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Muller, Sané; Mané. All.: Nagelsmann.