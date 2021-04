Il Bayern Monaco prende posizione. E lo fa tramite un comunicato ufficiale diffuso oggi dopo le parole di ieri di Hansi Flick, con cui il tecnico annunciava la volontà di risolvere il contratto a fine stagione. Nella nota, il club tedesco ha affermato: "Hansi Flick aveva comunicato questo desiderio alla dirigenza la scorsa settimana, ma di comune accordo si era deciso di concentrarsi sulle partite contro Wolfsburg, Bayer Leverkusen e Mainz per non disturbare la squadra, concentrata su queste tre importanti partite. Il Bayern disapprova la comunicazione unilaterale di Hansi Flick e proseguirà i colloqui dopo la partita di Mainz, come concordato".