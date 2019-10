Lucas Hernandez, difensore del Bayern Monaco, ha parlato a France Football: "Il 90% dei club non avrebbe acquistato un giocatore infortunato. Per questo motivo mi sono reso conto che il Bayern Monaco era davvero interessato a me. L'addio all'Atletico? A Madrid avevo tutto ciò di cui avevo bisogno, ma volevo fare un passo avanti e il Bayern Monaco mi dava questa possibilità. Questo è uno dei migliori club al mondo. Volevo mettermi in discussione, sia sul piano sportivo che personale, confrontandomi con una nuova lingua e una nuova cultura. Volevo uscire dalla mia comfort zone a Madrid. Al Bayern ho trovato una società che ha la mia stessa mentalità e le mie stesse ambizioni".